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        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 26,4 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 26,4 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin 61 ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 arttı.

        Suriye'ye en fazla ihracat 103 milyon 879 bin dolarla değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Bu sektörü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki yüzde 116,8'lik artış öne çıktı.

        Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 34,6, değer bazında ise yüzde 11,4 arttı.

        - Suriye'ye ihracattaki yükseliş sürüyor

        TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, 2025'in Suriye pazarında yaklaşık yüzde 70'lik ihracat artışıyla tamamlandığını, 2026'da da yükseliş eğiliminin sürdüğünü söyledi.

        Bankacılık sisteminin uluslararası finansal sisteme entegrasyonunun, güvenlik koşullarındaki iyileşmenin ve İslahiye ile Nusaybin sınır kapılarının tam kapasiteyle hizmete alınmasına yönelik hazırlıkların ticarete olumlu katkı sağlayacağını belirten Kadooğlu​​​​​​​, "İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar, ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor." dedi.

        Haziran ayında Suriye'de yürürlüğe giren yeni kararnameyle binden fazla üründe güncellenen gümrük vergilerinin iki ülkenin ortak ticaret vizyonu doğrultusunda yeniden değerlendirileceğine inandıklarını ifade eden Kadooğlu, bazı ürün gruplarında uygulanan yüksek tarifelerin ihracat maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

        Kadooğlu, ton başına 1000 dolara ulaşan gümrük tarifelerinin 20 tonluk bir tır için ek masraflarla birlikte yaklaşık 25 bin dolarlık maliyet oluşturduğunu belirterek, bu yükün karşılıklı diyalogla makul seviyelere çekilmesinin hem Türkiye'nin ihracat potansiyelini artıracağını hem de Suriye'de ihtiyaç duyulan ürünlere daha uygun koşullarda erişim sağlayacağını kaydetti.

        İki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için gümrük tarifelerinin ortak menfaatler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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