Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Giriş: 21.11.2026 - 17:55 Güncelleme:
Salon: Şahinbey
Hakemler: Halid Cerit, Bektaş Kalender
Gaziantep Gençlikspor: Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç, Zihua Wen, Abdolhamidi, Yusuf Emre Güler, Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu)
Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Marttilla, Aykut Acar, Sotola, Gökhan Gökgöz, (Semih Çelik, Furkan Aydın, Bahov, Osmanovic, Kaan Atmaca)
Setler: 27-25, 25-20, 24-19
Süre: 95 (34, 32, 29)
GAZİANTEP
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