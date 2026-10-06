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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Espiye'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak

        Espiye'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Espiye'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak

        Giresun'un Espiye ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin koordinasyon ve planlama toplantısı, Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda, öğrencilere milli, manevi ve çevre bilincinin kazandırılması amacıyla dönem boyunca yürütülecek faaliyetler ile kurumlar arası işbirliği imkanları görüşüldü.

        Öte yandan ilçede "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, din görevlilerine yönelik kişisel gelişim ve motivasyon semineri de düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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