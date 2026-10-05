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        Türkiye fındık ihracatının ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir sağladı

        Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Türkiye fındık ihracatının ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir sağladı

        Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül 2026 döneminde yurt dışına 18 bin 929 ton fındık ihraç edilirken, karşılığında 192 milyon 83 bin 755 dolar gelir sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 13 bin 926 ton fındık ihracatından 143 milyon 978 bin 657 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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