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        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş, görevine başladı.

        Okuş, Müftülük binasındaki törende, Giresun'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Temel gayelerinin İslam'ın merhamet, adalet ve sevgi mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve gönüller arasında köprüler kurmak olduğunu ifade eden Okuş, din görevlileri, din gönüllüleri ve şehrin tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

        - Acil sağlık hizmetleri toplantısı yapıldı

        Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nce Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış Şemaları Değerlendirme toplantısı yapıldı.

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        Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Şengün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde müdahale standardizasyonunun sağlanması, hasta güvenliğinin artırılması ve kılavuzların saha uygulamalarına entegrasyonu süreçleri ele alındı.

        - Kaymakam Kavanoz'dan boğulan çocuğun ailesine ziyaret

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeynep Sümeyye Güler'in (9) ailesini ziyaret etti.

        Çalkaya köyünde yaşayan baba Fatih ve anne Rukiye Güler ile görüşen Kavanoz, aileye başsağlığı diledi.

        Kavanoz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Adabük Mahallesi'nde ikamet eden Elmas Parlak'a da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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