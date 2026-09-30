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        Espiye'de İtfaiyecilik Haftası kutlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Espiye'de İtfaiyecilik Haftası kutlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın ve doğal afetlerde kullanılan araç gereçler ve diğer müdahale ekipmanları tanıtıldı.

        Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de araç gereçler hakkında personelden bilgi aldı.

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