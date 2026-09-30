Espiye'de İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de araç gereçler hakkında personelden bilgi aldı.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın ve doğal afetlerde kullanılan araç gereçler ve diğer müdahale ekipmanları tanıtıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

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