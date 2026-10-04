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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Giresun'da partisinin il kongresinde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Giresun'da partisinin il kongresinde konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Ayrışma yerine kaynaşmanın, çatışma yerine dayanışmanın ve daha adil bir dünyanın tesisini mümkün kılan Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin inşasını hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Giresun'da partisinin il kongresinde konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Ayrışma yerine kaynaşmanın, çatışma yerine dayanışmanın ve daha adil bir dünyanın tesisini mümkün kılan Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin inşasını hedefliyoruz." dedi.

        Aksu, Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen MHP 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 7 Mayıs'ta ülke genelinde başlayan kongrelerin, Türk siyasi hayatına örnek teşkil edecek bir demokratik olgunluk içerisinde kutlu yürüyüşlerine güç kattığını belirtti.

        Kurultayların, demokrasinin ve hukukun gereği olduğu kadar Türk töresinin de bir parçası olduğunu dile getiren Aksu, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde ve çizdiği yolda yürüyen dava erleriyle ülkücü iradenin tecelli ettiği kutlu buluşmalarımızdır. Kardeşlik kalbinde, gelecek aklında olan siz değerli dava arkadaşlarımızın inancı, azmi ve samimi emekleriyle Giresun'umuzu kucaklayacak, birlik ve beraberlikle üç hilali inşallah zirveye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

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        İsmail Faruk Aksu, parti olarak 57 yıldır Türk siyasi hayatında aynı ülkü, değişmez irade ve sarsılmaz inançla mücadelelerini sürdürdüklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ayrışma yerine kaynaşmanın, çatışma yerine dayanışmanın ve daha adil bir dünyanın tesisini mümkün kılan Türkiye merkezli yeni bir medeniyetin inşasını hedefliyoruz. Milli yükseliş iradesiyle tarihin akışında gelişmeleri izlemekle kalmıyor, geleceğimize yön verecek adımlarla milli hedeflerimize ve yüksek ülkülerimize ulaşma gayretiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki, bölgemizdeki ve ülkemizdeki gelişmeleri ciddiyetle takip ediyoruz. Küresel tehdidin ülkemizi, bölgemizi ve insanlığı sürüklediği akıbeti görerek milli tavır ve politika geliştiriyor, milli birliğimizi güçlendiriyoruz."

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        Kongreye, MHP MYK Üyesi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile delegeler katıldı.

        Öte yandan kongrede tek aday olan Salih Akgün, MHP Giresun İl Başkanlığına yeniden seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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