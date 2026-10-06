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        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Giresun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Piraziz ilçesi girişinde G.B. yönetimindeki 06 FYR 382 plakalı otomobil ile C.A. idaresindeki 41 AIG 916 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü G.B. ile Ş.A. Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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