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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki kişinin organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki kişinin organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.


        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, denizde boğulma tehlikesi geçiren N.D'ye yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

        Organ Nakli Koordinatörlüğünce yapılan görüşmelerin ardından ailenin organ bağışına onay verdiği ifade edilen açıklamada, "Gerçekleştirilen organ alım operasyonunun ardından N.D'nin kalbi, karaciğeri ve iki böbreği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi aracılığıyla nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İstanbul, Erzurum ve Samsun'a gönderilmiştir.
        Organ bağışı, yaşamını kaybeden bir insanın birden fazla hastaya yeniden yaşam umudu olması anlamına gelmektedir." denildi.

        Açıklamada, yapılan her bağışın yalnızca hastaların değil, ailelerinin de hayatına dokunan en değerli iyiliklerden biri olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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