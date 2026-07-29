Giresun'da bugün ve yarın denize girmek yasaklandı
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günleri olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 29-30 Temmuz 2026 Çarşamba ve Perşembe günleri Giresun il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen can güvenliğiniz için denize girmeyiniz, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet ediniz." ifadelerine yer verildi.
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