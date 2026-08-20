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        Giresun'da kaza sonrası tartıştığı sürücüyü silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücüyü silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Giresun'da kaza sonrası tartıştığı sürücüyü silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücüyü silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Keşap-Karabulduk yolunda, kullandığı aracın çarpıştığı diğer aracın sürücüsü S.A'yı tabancayla başından vurduğu öne sürülen S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Dokuztepe köyü mevkisinde 18 Ağustos'ta çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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