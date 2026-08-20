Giresun'da kaza sonrası tartıştığı sürücüyü silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Dokuztepe köyü mevkisinde 18 Ağustos'ta çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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