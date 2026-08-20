Giresun'da kaza sonrası tartıştığı sürücüyü silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücüyü silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada sürücüyü silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Keşap-Karabulduk yolunda, kullandığı aracın çarpıştığı diğer aracın sürücüsü S.A'yı tabancayla başından vurduğu öne sürülen S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olay
Dokuztepe köyü mevkisinde 18 Ağustos'ta çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etmişti. Olay yerine gelen ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
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