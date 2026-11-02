Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Uluburun köyü mevkisinde Ş.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa H'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Musa H'nin cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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