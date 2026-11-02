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        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Uluburun köyü mevkisinde Ş.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa H'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Musa H'nin cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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