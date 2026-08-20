Yağlıdere'de yağış nedeniyle tahrip olan yollarda onarım başlatıldı

Çalışmalara verilen destek dolayısıyla Vali Mustafa Koç, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ve ilgili kurumlara teşekkür eden İbaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, 13 Ağustos'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında toprak kaymaları ve tahribat meydana geldiğini belirtti.

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