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        Yağlıdere'de yağış nedeniyle tahrip olan yollarda onarım başlatıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Yağlıdere'de yağış nedeniyle tahrip olan yollarda onarım başlatıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.

        Belediye Başkanı Yaşar İbaş, 13 Ağustos'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında toprak kaymaları ve tahribat meydana geldiğini belirtti.

        İbaş, önümüzdeki 2-3 gün içinde yollardaki heyelanları temizleyerek asfaltlama çalışması yapacaklarını, zarar gören su hatlarının da kısa sürede onarılacağını kaydetti.

        Çalışmalara verilen destek dolayısıyla Vali Mustafa Koç, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ve ilgili kurumlara teşekkür eden İbaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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