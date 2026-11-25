Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti Kadın Kollarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Şiddetle mücadeleyi hayatın her alanında sürdüreceklerini belirten Söylemez, "Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz." dedi.

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Söylemez, bu konuda yalnızca yasal düzenlemelerle yetinmediklerini, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 gibi destek mekanizmalarının hayata geçirildiğini dile getirdi.

- Mersin

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekin de parti binasındaki basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin, insan onurunu zedelediğini ve adalet duygusunu yaraladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kadın Kolları olarak 81 ilimizde teşkilatlarımızla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından ortak bir iradeyle sahiplenilmesini önemsiyoruz."

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- Hatay

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Çalım da kadına yönelik şiddeti, siyaset üstü bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

Kadın haklarının kimliğe, inanca, dile ya da coğrafyaya göre değişmediğine dikkati çeken Çalım, "Her kadının insan onuruna yakışır hayat sürme hakkı vardır. Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Çalım, AK Parti olarak kadınların korkudan uzak ve güven içerisinde yaşadıkları toplum düzeni hedeflediklerini dile getirdi.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur da İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin, kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.