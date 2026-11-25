Kırıkhan'da şarampole yuvarlanan tır yandı, sürücü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.
Çiloğlan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, şarampole yuvarlanan tırda yangın çıktı.
Yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Tırdan yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılmaz hale geldi.
Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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