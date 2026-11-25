Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi’nde yaşanan olayda; 117 numaralı özel halk otobüsünde yolculuk yapan şahıs, kendisini istediği yerde indirmeyen şoföre sinirlenerek saldırmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada olayın şüphelisi Z.T. olduğu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede ifade veren şahıs, serbest kaldı.

Hatay'da şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendisini indirmedi diye şoföre hareket halindeyken saldıran yolcu, ifadesinin ardından adliyeden serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.