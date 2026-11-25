Arsuz'da yol kenarına uçan aracın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 08:48 Güncelleme:
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Arpaderesi Mahallesi’nde yaşanan kazanın ardından olay yerine HBB ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaş için gerekli müdahale yapılırken, ekipler bölgede emniyet tedbirlerini aldı.
Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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