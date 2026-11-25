Okul bahçesinde öğrencilerle de bir araya gelen Dönmez, çocuklarla birlikte öğretmenlere seslenerek Öğretmenler Günü mesajı verdi. Öğrenciler hep birlikte "Canım öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" sözleriyle öğretmenlerini kutladı.

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