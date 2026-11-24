Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadınların iş fikirleri geliştirmelerine ve yeni işbirlikleri kurmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları" kapsamında Hatay'daki girişimcilerle bir araya geldi.

Antakya ilçesi, Halkbank'ın 2021'de başlattığı "Üreten Kadınlar Buluşmaları"nın dördüncü durağına ev sahipliği yaptı.

Özdil, bir otelde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, kadınların iş hayatındaki etkinliğinin, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun kıymetli olduğunu belirten Özdil, "Bu zorlu süreçte hayatlarını ve işlerini yeniden kurmak için büyük kararlılıkla mücadele eden Hataylı ve Osmaniyeli kadınların azmini, cesaretini ve emeğini özellikle takdir ediyorum." dedi.

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Özdil, kadınların üretime kattığı değer, ticarette üstlendikleri rol ve karar alma süreçlerindeki etkinliğinin, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

- "Kadınların başarı hikayelerini daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz"

Halkbank'ın kadın girişimcilere sağladığı finansmana ilişkin bilgi veren Özdil, şöyle konuştu:

"2021 yılından bu yana yaklaşık 290 bin kadın girişimcimize 160 milyar liralık finansman desteği sağladık. İki ay önce hayata geçirdiğimiz Aile ve Nüfus 10 Yılına özel Kadın Girişimci Kredisi'nden faydalanan kadın girişimci sayısı da çok kısa sürede 1500'e ulaştı. Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her 3 krediden birinin Halkbank imzası taşıması da bu alandaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Üreten Kadınlar Buluşmaları ve Üreten Kadınlar Yarışması ile girişimcilerin bilgi birikimini artırmayı, iş ağlarını genişletmeyi ve kadınların başarı hikayelerini daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz."

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Özdil, Üreten Kadınlar Buluşmaları kapsamında 2021'den bu yana 6 bin kadın girişimciyle bir araya geldiklerini anlattı.

- "Üreten Kadınlar Yarışmamızı sınırlarımızın ötesine taşıdık"

Kadın girişimcilere yönelik desteklerin yalnızca finansmanla sınırlı olmadığını dile getiren Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın girişimciliği alanında marka haline gelen Üreten Kadınlar Yarışmamızı, sınırlarımızın ötesine taşıyarak bağlı ortaklıklarımızın bulunduğu Sırbistan ve Kuzey Makedonya'daki kadın girişimcilerden de başvuru almaya başladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de dahil ettiğimizde sınırlarımız dışından yapılan başvuru sayısı 250'ye yaklaştı. Ayrıca yakında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde hayata geçireceğimiz Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi de kadın girişimcilerimizin yararlanabileceği, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturacak önemli bir üs olacak."

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- "Her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk"

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın da depremlerde yaşanan kayıpların unutulmasının mümkün olmadığını, afet sonrasında milletin kenetlenerek ve yaraları sararak yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Bir şehrin ekonomisinin yeniden güçlenmesinde kadın emeği ve cesaretinin büyük önem taşıdığının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Halkbank olarak biz de bu anlayışla, her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk. 2021 yılında başlattığımız Üreten Kadınlar Buluşmaları ile kadın girişimcilerimizi desteklemeyi amaçladık. Bu süreçte Halkbank olarak, kadın girişimcilerimizin taleplerine en iyi şekilde yanıt vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada edineceğiniz yeni bilgilerin, kuracağınız bağlantıların girişimcilik yolculuğunuza büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Kadınların ekonomik hayattaki gücünü artırmaya yönelik bu ortak çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

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- Kadın girişimcilerden eğitim ve finansman vurgusu

Gün boyu süren programda kadınlar, girişimcilik, etkili iş bağlantıları kurma, liderlik ve kişisel marka yönetimi başlıklarında düzenlenen oturumlara katılarak yeni bakış açıları kazanma ve iş ağlarını genişletme imkanı buldu.

Kadın girişimcilerden Çiğdem Kıral, Hatay'da ekonomik kalkınmanın kadınlarla süreceğini ve kadınlar üretimde yer almaya devam ettikçe şehrin daha hızlı ayağa kalkacağını, Üreten Kadınlar Buluşmaları'ndaki eğitimlerde kendilerini donatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Fatma Ünal Önder de Halkbank'ın kendisi için sadece bir finans kuruluşu değil akademi olduğunu işaret ederek, depremde kaybettikleri işletmelerini Halkbank'ın sağladığı destek sayesinde yeniden kurduğunu anlattı.

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Programa, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile çevre illerden çok sayıda girişimci katıldı.