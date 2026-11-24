Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Giriş: 24.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 421 araç incelendi.
Çeşitli eksiklikler nedeniyle sürücülere 278 bin 623 lira ceza kesen ekipler, 1 araç ve 2 motosikleti trafikten menetti.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 929 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda, 3 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
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