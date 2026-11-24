Çeşitli eksiklikler nedeniyle sürücülere 278 bin 623 lira ceza kesen ekipler, 1 araç ve 2 motosikleti trafikten menetti.

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