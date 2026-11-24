İskenderun'da tüp yangını paniğe neden oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan tüp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Giriş: 24.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan tüp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, eve sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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