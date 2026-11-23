Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 23.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kuşalanı Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen H.Y. idaresindeki pikap ile A.O'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.O, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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