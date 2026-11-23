Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 20262027 eğitim öğretim yılının kasım ayı ara tatilinde çocuklara yönelik ücretsiz etkinlikler düzenledi.

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde hizmete açılan çok amaçlı salonda gerçekleştirilen ara tatil etkinlikleri çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında çocuklar, HBB Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kar Adam" adlı çocuk oyununu izledi. Etkinliklerde baloncu palyaço, yüz boyama, çiçek ekimi, ayraç yapımı, boyama, ritim ve perküsyon atölyeleri ile yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çocuklar ayrıca masa tenisi, ok atma, çember çevirme ve dans etkinliklerine katılırken programda çeşitli ikramlar da sunuldu.

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HBB yetkilileri, etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Alo 153 Beyaz Masa hattı üzerinden bilgi alabileceğini bildirdi.