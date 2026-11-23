İskenderun'da ev yangını çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 23.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yunus Emre Mahallesi’nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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