Hassa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaş tedavi altına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir vatandaş, HBB ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay’ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir vatandaş, HBB ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ardıçlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaşın yardımına ekipler yetişti.
HBB ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
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