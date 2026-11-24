Hatay'ın Antakya ilçesinde şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendini indirmeyen şoföre sinirlenen yolcu, hareket halindeki otobüsün şoförüne saldırdı ve otobüste korku dolu anlar yaşandı. Şoföre saldırı ve yolcuların panik anları hem cep telefonu kamerasına hem de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi yaşandı. Expo Antakya Alanı Habibi Neccar Dağı güzergahında çalışan 117 numaralı özel halk otobüsü, seyir halinde ilerlerken yolcu olan vatandaş şoföre durmasını söyleyerek inmek istedi. İzmir Caddesi'nde rampa aşağı ilerlediği esnada inmek isteyen yolcuya şoför, 'burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' diyerek cevap verdi. Şoförün sözlerine sinirlenen yolcu, inmekte ısrar ederek yerinden kalkıp şoförün yanına gitti. Bir süre tartışan yolcu, küfürler ederek seyir halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Hareket halindeki otobüste yaşanan arbede sırasında şoför, aracı güçlükle durdurdu. Bazı yolcuların araya girdiği olayda, diğer yolcular da büyük korku yaşadı. Şoförün arka kapıyı açmasıyla yolcular araçtan inmeye çalışırken, bir kadın yolcunun saldırganın üzerinde silah bulunduğunu söylemesi paniği artırdı. Ön taraftaki yolcuların müdahalesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Olayın ardından diğer yolcuların yeniden araca binmesiyle şoför seferine devam etti. Şoföre saldırı ve yolcuların yaşadığı panik dolu anlar hem bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla hem de otobüsün güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Otobüs içerisindeki korku dolu anları cep telefonuyla görüntüye alan yolcu Rabia Yelkaya, otobüste bulunan herkesin korku ve panik yaşadığını söyledi.

REKLAM

"Otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı"

Otobüste yaşanan olay sırasında yolcu konumunda olan Rabia Yelkaya, yaşanan korku dolu anları anlatarak "Otobüsteki bir yolcu inmek istedi. Dağ Mahallesi'nde yolların yokuşlu ve kaygan olması nedeniyle şoför, ‘Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' dedi. Ancak yolcu oldukça gergin ve agresifti. Bir anda şoförün üzerine doğru ilerleyerek burada durmak zorunda olduğunu söylemeye başladı. Ardından şoförün üzerine çullandı. O sırada otobüs hareket halindeydi ve araç bir anda sarsıldı. Şoför de otobüsü durdurdu. Bunun üzerine birkaç yolcu harekete geçti. Arka kapı açılınca inmeye hazırlanıyorduk. O sırada elinden çocuğunu tutan bir kadın geldi ve adamın üzerinde silah olduğunu söyledi. Bunu duyduğum anda çok korktum. O anın telaşıyla video çekmeye devam etmişim, açıkçası ne yaptığımın tam olarak farkında değildim. Birkaç kişi otobüsten indi. Ön taraftaki yolcular şoförün yanında durarak şahsın otobüsten indirilmesini sağladı. Sonrasında yolumuza devam ettik. Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik" ifadelerini kullandı.