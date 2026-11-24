Hassa'da motosiklet dereye uçtu: 1 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 08:49 Güncelleme:
Hatay’ın Hassa ilçesinde motosikletin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Girne Mahallesi’nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
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