Antakya'da tırın sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 09:33 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Zülüflühan Mahallesi’nde tırın, otomobili sürüklemesiyle yaşandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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