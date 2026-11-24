Çalışmalar kapsamında ayrıca atık su paket arıtma tesisi yapımına başlanacağı bildirildi. İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarıyla mahallenin yaklaşık 100 yıllık altyapı şebekesinin tamamlanması hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce kanalizasyon hattı yenilenen mahallede içme suyu hattının yapımına başlandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdüren HATSU, Tayfur Sökmen Mahallesi’nde 11 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ediyor.

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