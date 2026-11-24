Yapımı devam eden iş yerlerini gezen Masatlı, tarihî kent merkezinin yeniden canlandırılması ve ticari hayatın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’da 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında Haraparası Mahallesi’nde yapımı devam eden iş yerlerini inceledi.

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