Programın yalnızca kadın öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmesi ve kadınlara hizmet veren Kadın Kafe’de gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

İskenderun Belediyesi Kadın Kafe’de gerçekleştirilen programa ilçede görev yapan kadın öğretmenler katıldı. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan programda bir araya gelerek sohbet etti.

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