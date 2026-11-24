İskenderun'da kadın öğretmenlere özel öğretmenler günü sürprizi
İskenderun Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kadın öğretmenlere özel kahvaltı programı düzenledi.
İskenderun Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kadın öğretmenlere özel kahvaltı programı düzenledi.
İskenderun Belediyesi Kadın Kafe’de gerçekleştirilen programa ilçede görev yapan kadın öğretmenler katıldı. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan programda bir araya gelerek sohbet etti.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılara kahvaltı ikram edilirken, öğretmenler günün anısına birlikte vakit geçirdi.
Programın yalnızca kadın öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmesi ve kadınlara hizmet veren Kadın Kafe’de gerçekleştirilmesi dikkat çekti.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, organizasyonla kadın öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.