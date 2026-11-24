Kaza, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. 2 otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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