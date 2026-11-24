Sürücülerin ve koyunun yara almadığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, önce yol kenarındaki koyuna, ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.

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