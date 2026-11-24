Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 24.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, önce yol kenarındaki koyuna, ardından da park halindeki araca çarparak durabildi.
Sürücülerin ve koyunun yara almadığı kaza, bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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