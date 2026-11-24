Tartışma sırasında sürücü, kendisine saldıran Z.T'ye müdahale etmek için otobüsü durdurdu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavganın büyümesi engellendi.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün sürücüsü H.K. ile yolcu Z.T. arasında henüz bilinmeyen tartışma çıktı.

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