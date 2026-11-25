Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Elektrik direğinin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü, kazada hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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