Depremde hayatını kaybeden öğretmenler, Habib-i Neccar Camisi'nde dualarla anıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler dualarla anıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler dualarla anıldı.
Antakya’daki tarihi Habibi Neccar Camisi’nde gerçekleştirilen Mevlidi Şerif programı, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin ruhlarına ithafen Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.
Görevleri başında yaşamını yitiren ve eğitim camiasında iz bırakan öğretmenler, programda rahmet ve minnetle yad edildi. Etkinlikte, hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıralarının yaşatılmasının ve emeklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.
Programın sonunda vatandaşlara lokma ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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