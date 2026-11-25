Görevleri başında yaşamını yitiren ve eğitim camiasında iz bırakan öğretmenler, programda rahmet ve minnetle yad edildi. Etkinlikte, hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıralarının yaşatılmasının ve emeklerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler dualarla anıldı.

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