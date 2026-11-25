Ölçümlerin ardından ekipler tarafından vatandaşlara sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Çalışmada düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıkların erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekildi.

HBB’nin "Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç" adıyla 15 ilçede sürdürdüğü hizmet kapsamında Arsuz’da vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve vücut analiz ölçümleri yapıldı.

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