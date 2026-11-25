HBB'nin ücretsiz sağlık taraması Arsuz'da ilgi gördü
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen ücretsiz sağlık taraması hizmeti, Arsuz'da vatandaşlardan ilgi gördü.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen ücretsiz sağlık taraması hizmeti, Arsuz’da vatandaşlardan ilgi gördü.
HBB’nin "Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç" adıyla 15 ilçede sürdürdüğü hizmet kapsamında Arsuz’da vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve vücut analiz ölçümleri yapıldı.
Ölçümlerin ardından ekipler tarafından vatandaşlara sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Çalışmada düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıkların erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekildi.
HBB yetkilileri, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan ücretsiz taramaların il genelinde devam edeceğini bildirdi.
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