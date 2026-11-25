Kış mevsimi boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımın ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve gerekli hazırlıkların titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklar ve kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı.

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda kar yağışı, don, sel ve fırtınaya karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

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