Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, terminalde bulunan esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde esnaf ve vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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