Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Defne Gastronomi Evi'nde "Turuncu Mum Atölyesi" düzenlendi. "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara dayatılan toplumsal kalıplara dikkat çekilirken, katılımcılar turuncu mumlar hazırlayarak kadınların şiddetten uzak, özgür ve eşit bir yaşam sürmesi için mesaj verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Akademi Hatay'ın eğitmenleri ve kursiyerleri bir araya geldi. Hatay'ın geleneksel lezzetlerinin de kadın misafirlerle paylaşıldığı etkinlikte, mumlara şekil verilirken kadınlara yönelik güzellik algıları ve toplumsal kalıplar üzerine konuşuldu. "Kalıplar mumlar içindir" sloganıyla gerçekleştirilen atölyede, kadınların dış görünüşleri üzerinden yargılanmaması ve bireysel farklılıklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

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"Bugün mumlarımızı, kadınlarımızın eşit şartlarda ve şiddetten uzak yaşayabildiği bir gelecek için yakıyoruz"

Kadınlara yönelik şiddete karşı 'Kalıplar mumlar içindir' etkinliğinde kadınların bir araya geldiğini söyleyen HBB Gastronomi Evleri Medya Direktörü Rüzgar Seren Güllü, "Defne Gastronomi Evi'nde bugün Hatay'ımızın geleneksel lezzetlerini misafirlerimizle paylaşıyoruz. 25 Kasım vesilesiyle kadınlara dayatılan kalıplar üzerine konuşuyor, 'Kalıplar mumlar içindir' diyoruz. Hatay, 2017 yılından bu yana UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alıyor. O günden bugüne Hatay Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, Hatay'ımızın zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de mumlarımıza şekil verirken kurgulanmış güzellikler üzerine konuştuk. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Akademi Hatay'ın eğitmenleri ve kursiyerleriyle birlikte turuncu mumlar yaptık. Kadınlarımızın emeğinin, bilgisinin, becerisinin ve topluma kattığı değerlerin hak ettiği karşılığı görmesini savunuyoruz. Bugün mumlarımızı, kadınlarımızın eşit şartlarda ve şiddetten uzak yaşayabildiği bir gelecek için yakıyoruz" dedi.

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"Mumlarımızı, karanlıkta bırakılan kadınlar için yaktık"

Etkinlikle kadınların tek tip kalıbı olmadığını ifade eden Dilara Yılmaz, "Bugün burada düzenlenen bu etkinlik için öğretmenlerimize ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mumlarımızı, karanlıkta bırakılan kadınlar için yaktık. Kadınları belli bir kalıba, belli bir estetiğe sokmak kimsenin haddine ya da hakkı da değildir. Kadınlar tek tip değildir. Kadınları güzellik ve estetik algıları üzerinden yargılayamayız. Hepimiz farklıyız ve farklı özelliklere sahibiz. Kalıplar sadece eşyalar içindir. Kalıplar mumlar içindir" şeklinde konuştu.

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"Bugün bu mumları, kadınları karanlıkta bırakan herkese karşı yaktık"

Etkinlikteki mumları karanlıkta kalan kadınlar için yaktıklarını söyleyen Nazife Vural, "Bugün Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında sabun kalıplarına döküm yapmak için buradayız. Döktüğümüz kalıplar bireysel, herkesin hayali farklı. Ancak kadınlarımız tek, özgür ve güzel. Bugün bu mumları, kadınları karanlıkta bırakan herkese karşı yaktık. Hiçbir kadın karanlıkta değildir. Hepimiz aydınlık, geleceğe güvenle bakan bireyleriz. Özel bir çocuk annesi olarak hepimizin güçlü, mutlu, huzurlu ve gururlu olduğuna inanıyorum. Tüm kadınların bu duyguları yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.