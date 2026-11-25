Hatay'da firari 7 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, M.H, M.A, A.B, Ö,A, G.A. ve M.Ş. ile çeşitli suçlardan aranan M.A.Y. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.A.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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