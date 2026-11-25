Hatay’da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’in "Kim olursa olsun ceza yazacağız" söyleminin ardından sahil bandında çekirdek çitleyip yere atan 2 vatandaşa 17 bin 356 TL cezai işlem uygulandı ve şahıslara çekirdek kabukları tek tek toplatıldı. Çekirdek çitleyip yere atmadığını iddia eden kadının "Çekirdek yemedik yemin ederim" sözleriyle cezadan kurtulmaya çalıştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Göreve geldiği 2024 yılının Mart ayından bu yana yürüttüğü çalışmalarla yerel yöneticilere örnek olan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’in; temiz toplum, temiz çevre anlayışı ilçe genelinde vatandaşların çevre duyarlılığını arttırmıştı. Geçtiğimiz aylarda İskenderun Belediye Meclisi'nden alınan kararla çevreyi kirleten vatandaşlara uygulanan cezanın 8 bin 678 TL’ye çıkarılmasına karar verilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde sahil bandında bankta oturan ve çekirdek çitleyen kadınlar zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Ceza yememek için kendisini "Çekirdek yemedik, yemin ederim. Ben atmadım, yemin ederim" sözleriyle savunan kadının çabaları yetersiz kaldı ve 2 şahsa kabahatler kanunundan 17 bin 356 TL ceza uygulandı. Başkan Dönmez’in geçmişte "Kim olursa olsun, ceza yazacağız" sözleriyse uygulanan cezanın ardından yeniden gündeme geldi.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, temiz çevre için vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kıymetli vatandaşlarım, daha önceden de uyarmıştık. Lütfen çevreyi kirletmeyin, demiştik. Eğer çevreyi kirletenler çevremize karşı duyarsız kalırlarsa biz de gereğini yapacağız demiştik. Bulunduğumuz alanda dün çok nahoş görüntülerle karşılaştık. Çevreyi kirleten vatandaşlara zabıta arkadaşlarımız müdahale etti. Kirletilen alanı kendilerine temizletip, aynı zamanda cezaları yazıldı. Biz bunu istemiyoruz, temiz bir İskenderun istiyoruz" dedi.