Altınözü'nde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Hatay’ın Altınözü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Karbeyaz Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarıldı.
Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.