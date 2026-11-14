Altınözü'nde zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 14.11.2026 - 01:06 Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çetenli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ