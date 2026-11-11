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        Amanos Dağında kendiliğinden yetişen domatesin lezzeti büyüledi Dağda dolaşırken, bulduğu kendiliğinden yetiştmiş domatese sevinen adam, sosyal medyadaki anlatımıyla iştah kabarttı

        Amanos dağı eteğinde bulduğu domatesin kendiliğinden yetiştiğini fark eden Musa Başar'ın "Bu gün doğada gerçek hazineyi buldum" diyerek tabii domatesin lezzeti ve kokusunu tarifi iştah kabarttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Amanos Dağında kendiliğinden yetişen domatesin lezzeti büyüledi Dağda dolaşırken, bulduğu kendiliğinden yetiştmiş domatese sevinen adam, sosyal medyadaki anlatımıyla iştah kabarttı

        Amanos dağı eteğinde bulduğu domatesin kendiliğinden yetiştiğini fark eden Musa Başar’ın "Bu gün doğada gerçek hazineyi buldum" diyerek tabii domatesin lezzeti ve kokusunu tarifi iştah kabarttı.

        Hatay merkezde yaşayan Musa Başar, Amanos dağında gezintiye çıktığı esnada Gürlevik mevkiinde kendiliğinde yetişen domatesi afiyetle tüketmeye başladı. Musa Başar’ın arkadaşı o anları kayıt altına aldı. Domatesi yediği esnada anlatımıyla ağızları sulandıran Başar’ın görüntüsü ilgi odağı oldu. Rahiyasının (kokusunun) çok hoş olduğunu ve tam olgunlaşmış domateslerin lezzetinin tarif edilemez olduğunu belirten Başar, ‘Bu gün gerçek hazineyi buldum’ diyerek çektiği görüntüler gündem oldu.

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        "1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim"

        ‘1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim’ diyen Musa Başar, "Ben doğada bu gün gerçek hazineyi buldum. Dağın arkasında uçurumun kenarındayım. 1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim. Kurban olduğum mevlam, insanın rızkını veriyor bir yerlerden. Domates buldum. Rabbim verirse veriyor. Bu domatesin lezzeti ve kokusu o kadar güzelki, kilosuna bin TL bile olsa verirsiniz" dedi.

        Bu tarz domatesler tabiatta, ebter (hibrit) olmayan eski geleneksel tohumların, bir hayvanın dışkısından tabiata saçılması ile ortaya çıkıyor. Günümüzden 3040 yıl önce birçok tabiat noktasında, üreticiler bu tarz kendiliğinden yetişmiş domates meyvelerine rastlıyordu. Bazı dere kenarlarında suyun da bereketi ile çok fazla gelişen bu Hüdai Nabit (kendiliğinden biten) domatesler, malesef ebter (tekrar üremeyen) yurt dışı menşeili tohumların kullanılmaya başlaması ile artık tabiatta çıkmaz oldu. Eskiden o kadar bol bulunurdu ki, çiftçiler, tarla sürmekte kullandıkları eşek ve atlara da bu kendiliğinden biten domatesleri yem olarak ikram ederlerdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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