Antakya'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan pikabın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap, yan yattı. HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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