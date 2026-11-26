İskenderun'da 38 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.A., İskenderun’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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