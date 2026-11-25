Hatay'da 15 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'da hakkında "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 25.11.2026 - 16:13 Güncelleme:
Hatay'da hakkında "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü G.T'yi Dörtyol ilçesinde düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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