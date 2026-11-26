İskenderun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 08:53 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akçay Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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