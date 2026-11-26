HBB'den Arsuz'da 1 buçuk kilometrelik asfalt onarımı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda 1 buçuk kilometrelik asfalt onarımı gerçekleştiriyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda 1 buçuk kilometrelik asfalt onarımı gerçekleştiriyor.
HBB ekipleri, Karaağaç Mahallesi Atatürk Caddesi’nde asfalt yama çalışması başlattı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, yol yüzeyindeki bozulmalar gideriliyor.
Asfalt serimi öncesinde deforme olan bölümler özel ekipmanlarla kesilerek onarıma hazır hale getiriliyor. Çalışmalarda 12 asfalt robotu kullanılıyor.
HBB yetkilileri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol sorunlarını gidermek amacıyla bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.
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